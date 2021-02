Total Gabon : le chiffre d'affaires recule de 46% en 2020

(Boursier.com) — Reflétant la baisse du cours du Brent, le prix de vente moyen de la qualité de pétrole brut commercialisée par Total Gabon s'est élevé à 36,5 $/b, en baisse de -41% par rapport à 2019. La part de production de pétrole brut (opérée et non opérée) liée aux participations de Total Gabon s'est élevée en 2020 à 25.600 barils par jour, en baisse de -18% par rapport à 2019.

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 de Total Gabon s'élève à 435 millions de dollars, en baisse de -46% par rapport à l'exercice 2019. Ce repli est principalement lié à la baisse du prix de vente moyen et de la production.

Compte tenu du scénario de prix du baril de Brent et du montant des réserves prouvées et probables d'hydrocarbures retenu par la société dans le cadre de son arrêté 2020, le Conseil d'administration de Total Gabon, réuni ce 10 février à Libreville, a approuvé la constatation au 4e trimestre 2020 d'une charge exceptionnelle de dépréciation d'actifs incorporels et corporels de 144 M$.