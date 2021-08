Total Gabon : 12 M$ de bénéfices au 1er semestre 2021

(Boursier.com) — Le prix de vente moyen de la qualité de pétrole brut commercialisée par Total Gabon s'est élevé à 65,1 $/b au 2e trimestre 2021, en hausse de +20% par rapport au 1er trimestre.

Pour l'ensemble du 1er semestre 2021, le prix de vente moyen s'est élevé à 61,5 $/b, en hausse de 100% par rapport au 1er semestre 2020 (-59 M$), reflétant la hausse du prix moyen du Brent ainsi qu'une amélioration notable des différentiels des bruts Total Gabon.

Au 1er semestre 2021, la part de production de pétrole brut liée aux participations de Total Gabon s'est élevée à 24.700 barils par jour, en baisse de -7% par rapport au 1er semestre 2020. Celle-ci s'explique principalement par : l'arrêt quinquennal du champ de Torpille au mois de mai ; un arrêt partiel de production au premier trimestre sur le champ opéré de Baudroie en raison d'une avarie sur une conduite d'évacuation ; et le déclin naturel des champs. Ces replis ont été partiellement compensée par l'apport de la campagne de conversion en activation par pompes de fonds de puits initialement en mode gas-lift sur le secteur non opéré de Grondin. L'arrêt quinquennal du champ de Torpille s'est déroulé au mois de mai selon le programme et le calendrier prévu.

Ainsi, malgré la baisse de production liée à l'arrêt planifié sur le champ de Torpille, l'amélioration du prix moyen de vente permet au chiffre d'affaires du 2e trimestre 2021 de croître de +24% à 172 M$, par rapport au 1er trimestre 2021.

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2021 ressort à 311 M$. Bien qu'impacté par un programme d'enlèvement moins favorable, il est en hausse de +66% par rapport au 1er semestre 2020 grâce à la forte amélioration du prix moyen de vente.

Sur les 6 premiers mois de l'année 2021, le flux de trésorerie d'exploitation s'établit à 122 M$ en progression de 44% par rapport au 1er semestre 2020. Les investissements pétroliers s'élèvent à 36 M$ sur le 1er semestre (+125% par rapport au 1er semestre 2020

Le résultat net s'établit à 12 M$ au 1er semestre 2021, en forte hausse par rapport au 1er semestre 2020. La progression s'explique principalement par l'amélioration du prix moyen de vente.

Perspectives

A la date de ce jour, les discussions dans le cadre du projet de cession d'actifs annoncé le 30 juillet 2020 se poursuivent entre les parties prenantes. La transaction reste soumise à l'approbation des autorités gabonaises.

Dividende

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Total Gabon s'est réunie le 27 mai à Libreville. Elle a approuvé le versement d'un dividende net d'impôt de 4,50$ par action au titre de l'exercice 2020, soit 20,25 M$. Ce dividende a été mis en paiement le 10 juin pour une contrevaleur de 3,69 euros par action.