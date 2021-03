Total fournit les navires de MSC Croisières propulsés au GNL à Marseille

Total fournit les navires de MSC Croisières propulsés au GNL à Marseille









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Total et MSC Croisières ont officialisé un accord portant sur la fourniture annuelle d'environ 45.000 tonnes de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) pour les prochains navires de croisière de MSC Croisières propulsés au GNL et qui feront escale dans le port de Marseille (France). Cet accord illustre "l'engagement de la filière maritime française et l'excellence de sa chaîne de valeur, de la construction navale à la fourniture de carburants marins plus propres, auxquels s'ajoute l'implication des autorités portuaires locales dans le développement de ces nouvelles activités".

Total avitaillera en GNL marin les navires de croisière de MSC Croisières naviguant sur les routes méditerranéennes par transfert de navire à navire en utilisant son deuxième navire avitailleur en GNL, actuellement en construction. Ce navire répondra aux plus hautes exigences techniques et environnementales, dans la mesure où il sera lui-même propulsé au GNL et doté d'un système de re-liquéfaction des gaz d'évaporation.

D'ici 2022, Total exploitera deux navires avitailleurs en GNL marin de 18.600 m3, à Rotterdam et à Marseille, et partagera l'utilisation d'un troisième navire avitailleur à Singapour. En février 2021, la Compagnie a également reçu une licence de la part de l'Autorité Maritime et Portuaire (MPA) de Singapour pour fournir du GNL marin dans le port de Singapour à partir de 2022.