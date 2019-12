Total fournira en GNL les futurs porte-conteneurs de CMA CGM à Marseille

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Total et CMA CGM ont signé un accord portant sur la fourniture annuelle d'environ 270.000 tonnes par an de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) sur 10 ans. Ce volume couvrira l'approvisionnement à Marseille-Fos des futurs porte-conteneurs de 15.000 EVP de CMA CGM, qui seront opérés entre l'Asie et la Méditerranée, dont la livraison est prévue à partir de 2021.

Pionnier dans l'utilisation du GNL pour propulser des porte-conteneurs de grande capacité, CMA CGM a choisi de retenir Total Marine Fuels Global Solutions, l'entité de Total en charge de la commercialisation au niveau mondial des carburants marins du Groupe.

Dans le cadre de cet accord, Total apportera une solution adaptée à l'avitaillement de ces porte-conteneurs, avec la mise en place d'un navire avitailleur au port de Marseille-Fos et d'un dispositif complémentaire à Singapour. Ces nouvelles chaînes d'approvisionnement permettront d'élargir encore l'utilisation du GNL comme carburant marin, en particulier en mer Méditerranée.