Total : forte baisse du résultat net ajusté trimestriel

Total : forte baisse du résultat net ajusté trimestriel









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Total a publié des résultats en net recul au titre du troisième trimestre 2020, marqués par la déprime des cours du brut sur fond de crise sanitaire et de chute de la demande internationale, mais a renoué avec un bénéfice net part du groupe et a une nouvelle fois maintenu le niveau de son dividende.

Le groupe a fait part d'un résultat net ajusté de 848 Millions de dollars (-72%) et une production en baisse de 11%, à 2,715 Mbep/j. Le résultat net part du groupe s'établit à 202 M$ et son cash-flow à 4,3 Mds$ (-41%).

Le groupe pétrolier propose un acompte sur dividende trimestriel de 0,66 euro par action. La direction revoit cependant à la baisse ses prévisions pour 2020 en matière d'investissements nets, à moins de 13 milliards de dollars contre moins de 14 milliards auparavant, et indique qu'il "dépassera" son programme de réduction des coûts opératoires avec plus d'un milliard de dollars d'économies.

Total a également une nouvelle fois abaissé sa prévision annuelle de production, à moins de 2,9 millions de barils équivalent pétrole par jour (Mbep/j) contre 2,9 à 2,95 Mbep/j attendus précédemment.