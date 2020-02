Total étend son partenariat avec Adani aux renouvelables

Total étend son partenariat avec Adani aux renouvelables









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Total renforce son partenariat avec le Groupe Adani, le plus grand conglomérat privé indien dans le domaine de l'énergie et des infrastructures, afin de contribuer à la croissance de la production d'électricité d'origine solaire en Inde. Le gouvernement indien mène en effet une politique volontariste en matière de croissance des énergies renouvelables : la capacité du pays devrait ainsi passer de 81 gigawatt (GW) en 2019 à 225 GW à l'horizon 2022.

Total et Adani Green Energy Limited (AGEL) vont créer une joint-venture à parts égales dans laquelle AGEL apportera ses actifs solaires en opération. Réparties sur 11 états indiens, les centrales ont une capacité cumulée de plus de 2 GW. L'ensemble des projets bénéficie de contrats d'achat d'électricité (Power Purchase Agreement) de près de 25 ans avec des distributeurs d'électricité nationaux et régionaux, avec un tarif garanti.

"Total est engagé dans la transition énergétique et déterminé à accompagner l'Inde, pays clé pour la lutte contre le changement climatique, dans la diversification de son mix énergétique à travers des partenariats dans le gaz naturel et dorénavant dans le solaire", a déclaré Patrick Pouyanné, PDG de Total. "Cette participation dans des centrales solaires de plus de 2 GW représente une nouvelle étape majeure de notre investissement dans le secteur de l'énergie en Inde. Elle participe à notre ambition de contribuer à déployer 25 GW de capacité de production d'énergies renouvelables d'ici à 2025. Je me félicite de l'extension du partenariat avec le Groupe Adani aux énergies renouvelables, qui nous permet de bénéficier de sa connaissance intime du marché indien de l'électricité".

Cette transaction représente environ 500 millions de dollars et est en ligne avec l'objectif du groupe d'une rentabilité supérieure à 10% pour les projets renouvelables. Elle est soumise à l'approbation des autorités compétentes. AGEL est une société cotée en bourse détenue à 74,92% par le groupe Adani. Un des premiers acteurs privés du marché des renouvelables en Inde, AGEL dispose actuellement d'un portefeuille de 2,148 MW de capacité solaire installée et de 172 MW de capacité éolienne installée. Ils ont également 475 MW de capacités solaires et 1,505 MW d'éolien et 990 MW d'hybride en construction.