Total et TechnipFMC portés par la hausse du brut

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le secteur pétrolier débute la semaine comme il avait fini la précédente, à savoir en forte hausse. Dans le sillage des cours du brut, TechnipFMC avance de 0,9% à 19,3 euros, Schlumberger progresse de 1,5% à 36,5 euros et Total prend 1,6% à 50,5 euros. CGG et Vallourec subissent quelques prises de bénéfices alors que le CAC40 cède 0,75%. Les opérateurs s'inquiètent d'une envolée des cours de l'or noir alors que la situation ne semble avoir jamais été aussi tendue entre les Etats-Unis et l'Iran. Les tensions croissantes entre les deux pays ont déjà causé des perturbations sans précédent sur les marchés pétroliers, mais jusqu'à présent, elles n'ont été que de courte durée. Les investisseurs redoutent cette fois clairement des secousses plus importantes et plus longues pour le marché pétrolier.