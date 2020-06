Total et Sonatrach étendent leur partenariat GNL

(Boursier.com) — Total et Sonatrach ont scellé un accord renouvelant leur partenariat dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL). L'accord permet notamment de prolonger pour trois ans l'approvisionnement du marché français en GNL algérien. Les livraisons, à hauteur de 2 millions de tonnes par an, seront effectuées en priorité au terminal méthanier de Fos Cavaou. L'accord inclut également le sous affrètement d'un navire méthanier de Total par Sonatrach. "Cet accord s'inscrit dans la longue histoire de coopération entre Total et Sonatrach. La qualité de notre relation de confiance a permis sa conclusion dans un contexte de marché extrêmement volatil. Ce nouveau contrat contribue à la flexibilité du portefeuille GNL de Total et conforte notre position de partenaire majeur de Sonatrach", a déclaré Laurent Vivier, le Directeur Gaz de Total.