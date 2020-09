Total et Macquarie s'associent pour développer un portefeuille de 2 GW d'éolien offshore flottant en Corée du Sud

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Total et Green Investment Group (GIG), filiale du groupe Macquarie, ont conclu un partenariat 50/50 en vue de développer un portefeuille de 5 projets éoliens offshore flottants en Corée du Sud représentant une capacité cumulée potentielle supérieure à 2 gigawatts (GW).

Les campagnes de mesure de vent ont démarré sur chacun des cinq sites situés au large des côtes orientales et méridionales du pays (provinces d'Ulsan et de Jeolla du Sud). Les partenaires ont pour objectif de lancer la construction du premier projet d'environ 500 mégawatts d'ici fin 2023.

Avec l'annonce du plan "Green New Deal" le 14 juillet dernier, la Corée du Sud a réaffirmé sa volonté d'accélérer le développement des énergies renouvelables en portant leur part à au moins 20% du mix électrique d'ici 2030, dont 12 GW d'éolien offshore. La Corée du Sud dispose en effet d'un potentiel important de développement de l'éolien offshore flottant qui bénéficie d'un fort soutien des autorités et peut s'appuyer sur de nombreuses compétences locales dont un savoir-faire unique en matière de construction navale et des programmes ambitieux de recherche et développement.

"Notre entrée sur l'éolien offshore flottant en Corée du Sud est en ligne avec notre stratégie de développement rentable des énergies renouvelables à travers le monde et contribue à notre ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050.", a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. "Nous croyons fermement dans le potentiel de l'éolien offshore flottant en Corée du Sud qui jouera un rôle clé dans la réalisation des objectifs du pays en termes d'énergies renouvelables. Fort de sa solide expérience dans les projets offshore, en coopération avec de nombreux chantiers navals coréens, Total est particulièrement bien positionné pour contribuer au développement de cette nouvelle technologie en Corée du Sud, en partenariat avec GIG. Nous sommes ravis d'étendre notre coopération à long terme avec la Corée du Sud, de contribuer à la diversification de son mix énergétique et de soutenir l'émergence d'une nouvelle filière industrielle en maximisant le contenu local coréen dans la chaîne d'approvisionnement de ces projets".

Sous réserve de la levée des conditions suspensives et de l'approbation des autorités de concurrence, le partenariat deviendra effectif au cours de l'automne 2020.