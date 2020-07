Total et Indian Oil annoncent une coentreprise en Inde dans les bitumes de spécialité

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Indian Oil Corporation, plus grand raffineur et distributeur de produits pétroliers en Inde, et Total, groupe multi-énergies basé à Paris (France), annoncent la création d'une coentreprise à parts égales qui fabriquera et commercialisera des bitumes de spécialité de qualité supérieure et autres dérivés à l'attention de l'industrie de la construction routière, en pleine croissance en Inde.

Total est le premier fabricant et fournisseur de bitumes en Europe et Indian Oil le principal acteur du marché indien du bitume. Les deux sociétés entretiennent déjà des relations commerciales de longue date en Inde, notamment dans les secteurs du GPL et des additifs pour carburant.

Cette nouvelle coentreprise combinera les forces d'Indian Oil et de Total en matière de 'R&D' et de marketing pour fabriquer et commercialiser des formulations de bitume innovantes et des produits de qualité supérieure : bitumes modifiés à base de Polymère (PMB) et de poudrette de caoutchouc (CRMB), émulsions de bitumes et autres produits de spécialités. La coentreprise Total - Indian Oil mettra en place des unités de fabrication à travers le pays avec des solutions logistiques rentables en maintenant l'innovation, la sécurité et la durabilité au coeur de ses opérations. Elle explorera également les possibilités de développement vers d'autres marchés en Asie du Sud.

"L'inde est un pays stratégique pour le futur de Total et nous nous réjouissons de ce partenariat, une nouvelle illustration de notre engagement envers ce marché à forte croissance" a souligné Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. "Total ancre aujourd'hui sa coopération déjà ancienne avec Indian Oil au coeur d'un nouveau partenariat, solide et durable. Avec cet accord, nous poursuivons la croissance de nos business avec des acteurs-clefs du marché indien de l'énergie, s'ajoutant à nos développements en cours dans les énergies renouvelables, le gaz et l'électricité."