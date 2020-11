Total et ADNOC signent un accord stratégique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Total a signé un accord stratégique avec ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) pour développer des solutions dans le domaine de la réduction des émissions de CO2 et dans celui du captage, de l'utilisation et du stockage du carbone (CCUS). Cet accord réunit le meilleur des technologies bas-carbone de Total et d'ADNOC, et étend sur l'ensemble de la chaîne de valeur le partenariat et la collaboration de longue date entre deux acteurs majeurs de la production d'énergie. L'accord a été signé par Son Excellence le Docteur Sultan Ahmed Al Jaber, Ministre de l'Industrie et des Technologies des Emirats Arabes Unis et directeur général d'ADNOC, et par Patrick Pouyanné, PDG de Total, lors d'une rencontre à Abou Dhabi.

Selon les termes de cet accord, ADNOC et Total exploreront conjointement les possibilités de réduire les émissions de CO2, d'améliorer l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables pour les opérations pétrolières et gazières. Dans le domaine du CCUS, les deux entreprises intensifieront leur recherche conjointe sur les nouvelles technologies de captage et stockage du carbone, ainsi que sur les projets de récupération du pétrole grâce à l'utilisation du CO2.