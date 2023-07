Total Eren : question de multiples

(Boursier.com) — Poursuivant sa croissance rentable dans l'électricité renouvelable, TotalEnergies a annoncé le rachat de l'intégralité du capital de Total Eren, portant ainsi sa participation de près de 30% à 100%... Les équipes de Total Eren seront pleinement intégrées au sein de la 'business unit' Renouvelables de TotalEnergies. Cette opération fait suite à l'accord stratégique conclu entre les deux compagnies en 2017, qui prévoyait que TotalEnergies pourrait prendre le contrôle de Total Eren (anciennement EREN RE) à l'issue d'une période de cinq ans.

Dans le cadre de cette transaction, l'entreprise Total Eren est valorisée à 3,8 milliards d'euros, sur la base d'un multiple d'EBITDA attractif négocié dans le cadre de l'accord stratégique initial signé en 2017. L'acquisition de 70,8% représente un investissement net d'environ 1,5 milliard d'euros pour TotalEnergies.

L'intégration de Total Eren devrait conduire en 2024 à une augmentation du résultat opérationnel net du secteur Integrated Power de TotalEnergies d'environ 160 ME et du CFFO d'environ 400 ME.

Total Eren dispose de 3,5 GW d'actifs en opération dans le monde, et possède un portefeuille diversifié de projets solaires, éoliens, hydroélectriques et de stockage de plus 10 GW dans 30 pays, dont près de 1,2 GW en construction ou à un stade de développement avancé. TotalEnergies s'appuiera sur les 2 GW d'actifs en exploitation de Total Eren dans les marchés libéralisés (notamment au Portugal, en Grèce, en Australie et au Brésil) pour accélérer sa stratégie d'acteur intégré sur les marchés de l'électricité. TotalEnergies bénéficiera également de la présence et de la capacité de Total Eren à développer des projets dans de nombreux pays tels que l'Inde, l'Argentine, le Kazakhstan ou l'Ouzbékistan.

Expertise et talent

Outre ses actifs opérés de premier ordre, Total Eren apportera à la Compagnie l'expertise et le talent de près de 500 collaborateurs dans plus de vingt pays. La remarquable croissance organique de Total Eren témoigne de l'expertise que ses équipes ont développée tant en interne qu'en collaboration avec ses partenaires et fournisseurs, depuis sa fondation en 2012. Les équipes et la qualité du portefeuille de Total Eren renforceront la capacité de TotalEnergies à soutenir la croissance de sa production tout en optimisant ses coûts d'exploitation et ses capex en tirant profit de sa taille et de son pouvoir de négociation en matière d'achats.

Au-delà de ses activités de production d'énergie renouvelable, Total Eren a lancé, ces dernières années, des projets pionniers d'hydrogène vert dans différentes régions, telles que l'Afrique du Nord, l'Amérique latine et l'Australie. Ces activités d'hydrogène vert se poursuivront dans le cadre d'un nouveau partenariat, sous la houlette d'une entité baptisée TEH2 (détenue à 80% par TotalEnergies et à 20% par le groupe EREN).

"Les multiples de transactions sont difficiles à extrapoler à d'autres valeurs pour plusieurs raisons : EBITDA et RO dépendent en effet de cessions d'actifs, prise en compte de la valeur du pipeline et de la croissance post année de référence, spécificité de chaque société (positionnement géographique et technologique, âge du parc installé, qualité des contrats, exposition aux prix spot...) et séquencement des capex qui impact la DFN à une année donnée" commente Portzamparc qui poursuit : "À titre illustratif, si l'on applique le multiple induit VE/EBIT 2024 de 23,75x, il en ressort sur la base des attentes du consensus une valorisation de 21,4 euros pour Voltalia et de 25,4 euros pour Neoen. Nous sommes à acheter sur Voltalia avec un TP de 17,2 euros et à 'conserver' sur Neoen avec un TP de 27,5 euros" conclut l'analyste.