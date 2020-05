Total entre sur les marchés espagnols de l'électricité et du gaz

(Boursier.com) — Total renforce ses positions dans la génération et la fourniture d'électricité et de gaz en Espagne avec l'acquisition auprès d'Energías de Portugal de son portefeuille de 2,5 millions de clients résidentiels et de deux centrales à cycle combiné au gaz naturel, d'une puissance cumulée de près de 850 mégawatts.

Cette transaction en Espagne fait suite à l'entrée de Total sur le marché solaire en février avec l'acquisition d'un portefeuille de près de 2 gigawatts de projets d'électricité renouvelable à développer. Elle permet au Groupe de mettre en oeuvre sa stratégie de croissance sur la chaîne de valeur intégrée du gaz et de l'électricité dans ce pays.

Total va ainsi entrer sur le marché espagnol résidentiel et devenir le 4ème plus grand fournisseur de gaz et d'électricité du pays avec des parts du marché résidentiel de 12% et 6% respectivement.

La transaction, conclue avec EDP sur la base d'un prix de 515 ME en valeur d'entreprise, reste soumise à des conditions préalables, dont l'approbation des autorités compétentes, et devrait être finalisée d'ici la fin 2020.