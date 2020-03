Total : en grande forme !

(Boursier.com) — Le rebond généralisé du marché ainsi que la bonne tenue des cours de l'or noir ce matin profitent à Total qui bondit de 10% à 29,2 euros. Le titre de la major pétrolière enchaîne ainsi une quatrième séance de forte progression et 'ramène ses pertes' à environ 40% depuis le premier janvier. Malgré sa solidité financière et opérationnelle, le groupe a annoncé hier un plan d'actions à mettre en oeuvre immédiatement dans un contexte de prix du pétrole de l'ordre de 30 dollars le baril. Il va ainsi réaliser des économies de Capex organiques de plus de 3 milliards de dollars, soit plus de 20%, de façon à ce que les investissements nets 2020 soient inférieurs à 15 G$. Ces économies portent pour l'essentiel sur les Capex flexibles à cycle court qui peuvent être arbitrés contractuellement avec un délai très court.

Le management va également faire des économies de 800 M$ en 2020 sur les coûts opératoires par rapport à 2019 au lieu des 300 M$ annoncés précédemment, et va suspendre son programme de rachat d'actions : la société avait annoncé le rachat de 2 G$ en 2020 dans un environnement à 60$/b ; elle a racheté 550 M$ au cours des deux premiers mois.

Sur le front des analystes, Bernstein a réitéré son avis 'performance de marché' et sa cible de 36 euros, alors que CIC Market reste à 'acheter' avec un objectif de 49 euros. De son côté, Berenberg a abaissé son cours cible de 60 à 35 euros. Globalement, le marché reste très positif sur la valeur. Sur les 31 analystes suivant le dossier répertoriés par 'Bloomberg', 27 sont en effet à l''achat', 4 à 'conserver' et aucun à la 'vente'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 43,56 euros.