Total : Emmanuel Macron inaugure L'Industreet, le campus de formation de la Fondation Total à Stains

(Boursier.com) — Le Président de la République, Emmanuel Macron, vient d'inaugurer à Stains (Seine-Saint-Denis) avec Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total, L'Industreet, le campus imaginé et financé par la Fondation Total, à destination des jeunes de 18 à 25 ans, avec ou sans qualification.

Ce campus, gratuit, formera jusqu'à 400 jeunes par an aux métiers de l'industrie du futur. D'ailleurs, malgré le Covid-19, plus de 60 jeunes ont déjà débuté leur formation à L'Industreet depuis novembre 2020. Cette initiative apporte une réponse concrète au défi du chômage des jeunes, alors que plus de 200.000 postes sont à pourvoir dans l'industrie en France.

Je suis honoré et fier d'accueillir le Président de la République pour inaugurer aujourd'hui L'Industreet. Ce campus est la preuve tangible de l'engagement de Total pour l'emploi et la formation des jeunes. L'Industreet s'adresse en priorité à ceux qui sortent du système scolaire sans qualification et cherchent leur voie professionnelle, vers des filières industrielles qui recrutent. A ce titre, nous avons pensé L'Industreet comme une véritable référence dans la formation des jeunes aux métiers de l'industrie de demain, avec un objectif affiché : un jeune, un emploi , a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. Je souhaite remercier personnellement tous ceux qui ont relevé ce défi collectif pendant 2 ans : l'équipe projet et pédagogique ainsi que les acteurs de l'insertion, de l'emploi et de la formation en collaboration avec les branches professionnelles, les collectivités locales et l'Etat, sans le soutien duquel ce projet n'aurait pas vu le jour aussi rapidement .

L'Industreet permettra aux jeunes d'acquérir un certificat professionnel, reconnu par l'Etat, dans 5 filières qui recrutent (ligne de production automatisée, inspection et contrôle non destructif, terminaux de distribution d'énergie, numérisation des installations industrielles, entretien multiservice robots-assistés), à l'issue d'une formation gratuite de 12 à 18 mois. L'approche pédagogique innovante propose un enseignement à la fois théorique, technique et immersif en entreprise, ainsi que l'acquisition des savoir-être nécessaires pour s'intégrer en milieu professionnel. Les parcours sont individualisés, ce qui donnera la possibilité aux jeunes d'intégrer L'Industreet à tout moment de l'année. A l'issue de sa formation, l'objectif de L'Industreet est que chaque jeune trouve un emploi dans l'industrie, poursuive ses études ou se lance dans l'entreprenariat.

Ni profil type, ni diplôme ne sont requis pour entrer à L'Industreet... Le campus s'adresse aux jeunes qui cherchent leur voie. Total a également l'ambition d'y former autant de femmes que d'hommes et de dépasser ainsi les préjugés qui persistent sur les métiers de l'industrie. Les jeunes, issus de toutes les régions de France, peuvent candidater.

Avec ses 11.000 m2 dédiés à l'apprentissage, le campus est conçu comme un véritable lieu de vie : 3 ateliers de 1.000 m2, 400 m2 dédiés à la digitalisation, une aire extérieure de 1.000 m2 et des solutions de résidences étudiantes. Le projet est conçu avec une empreinte carbone basse et il est certifié HQE Bâtiment Durable. L'installation de panneaux photovoltaïques permet d'assurer une partie de la consommation en électricité du site de L'Industreet.