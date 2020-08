Total émet 1 MdE d'obligations super subordonnées à durée indéterminée

Total émet 1 MdE d'obligations super subordonnées à durée indéterminée









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le 27 août, Total SE a lancé une émission d'obligations super subordonnées à durée indéterminée, remboursables au gré de la société à partir de la 10e année. Cette émission obligataire a été réalisée avec succès à taux d'intérêt fixe réajustable pour un montant de 1 milliard d'euros (obligations nouvelles), à coupon fixe de 2% jusqu'à la première date de remboursement anticipé.

Ces obligations nouvelles seront admises aux négociations sur Euronext Paris.

Les agences de notation doivent attribuer aux obligations nouvelles une note 'A2' pour Moody's et 'A-' pour S&P, ainsi qu'un 'equity credit' de 50%.

L'émission des obligations nouvelles devrait intervenir le 4 septembre.

Rachat d'obligations existantes

Par ailleurs, le 27 août, le groupe pétrolier français rappelle avoir lancé une offre en vue de racheter partiellement les obligations super subordonnées à durée indéterminée remboursables au gré de la société à partir du 26 février 2021. Actuellement, 1 milliard d'euros de ces obligations émises le 26 février 2015 (ISIN : XS1195201931) est en circulation, et admis aux négociations sur Euronext Paris.

Cette offre de rachat est conditionnée à un montant maximal d'acceptation qui sera déterminé et annoncé par Total à sa seule et absolue discrétion, dès que possible le 3 septembre 2020.