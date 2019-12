Total : du nouveau en Angola

(Boursier.com) — Total et ses partenaires, Equinor, ExxonMobil et BP, ont annoncé la signature d'un accord en Angola avec la société nationale Sonangol et l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG) pour prolonger les licences de production de leur consortium sur le bloc 17 jusqu'en 2045. Sonangol obtiendra une participation de 5% dans le bloc à la date de prise d'effet de l'accord, et une participation supplémentaire de 5% en 2036. Par ailleurs, le consortium versera des bonus de production à l'Etat d'Angola tout au long de la durée des licences, et il financera des programmes sociaux à hauteur de 20 millions de dollars.

Situé à 150 kilomètres au large des côtes angolaises, par des profondeurs d'eau allant de 600 à 1.400 mètres, le bloc 17 produit actuellement environ 440.000 bep/j avec un potentiel estimé à plus d'un milliard de barils de ressources restant à produire.

Total a par ailleurs signé un accord avec Sonangol en vue d'acquérir des participations dans les blocs 20/11 et 21/09 du bassin du Kwanza, au large de Luanda. Sous réserve de l'accord des autorités compétentes et des partenaires, Total détiendra une participation de 50% aux côtés de Sonangol (20%) et de BP (30%) dans le bloc 20/11 et 80% aux côtés de Sonangol (20%) dans le bloc 21/09. Les puits d'exploration forés à ce jour sur les deux blocs ont produit quatre découvertes que Total et ses partenaires s'attacheront à valoriser en créant un hub de développement. En vertu de cet accord, Total deviendra l'opérateur du développement de ces deux blocs, avant de créer une société d'exploitation avec Sonangol, 3 ans après le démarrage de la production.

Selon les termes de cette transaction, Total versera 400 millions de dollars à Sonangol à la finalisation de l'accord, auxquels s'ajouteront 100 millions de dollars à la décision finale d'investissement du projet, ainsi que des paiements supplémentaires tout au long de la vie du projet, fonction de la production et du prix du pétrole, d'un montant cumulé plafonné à 250 millions de dollars.