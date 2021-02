Total : du neuf dans l'éolien offshore au Royaume-Uni

Total : du neuf dans l'éolien offshore au Royaume-Uni









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Une joint-venture 50/50 entre Total et Green Investment Group (GIG), filiale de Macquarie, a obtenu une concession sur les fonds marins britanniques dans la zone Eastern Regions, à l'issue du quatrième cycle d'attribution de concessions pour le développement de projets éoliens offshore du Crown Estate (Domaine royal). Le projet, qui sera implanté au large des côtes de la région d'East Anglia, pourrait fournir jusqu'à 1,5 gigawatt (GW) d'électricité renouvelable. Il représente pour les deux entreprises un investissement significatif à un stade initial de développement dans le secteur de l'éolien offshore.

Ce projet permettra également de favoriser fortement la création d'emplois dans le secteur des énergies renouvelables au Royaume-Uni et jouer un rôle critique en permettant au pays d'atteindre son objectif de neutralité carbone. Il permettra en outre aux deux partenaires de se développer au Royaume-Uni, le marché européen le plus mature pour l'éolien offshore offrant des perspectives de croissance régulière et une voie d'accès claire au marché. GIG et Total sont tous deux des développeurs et des investisseurs mondiaux dans le domaine des énergies renouvelables et apportent au projet une expertise et des capacités techniques importantes, ainsi qu'un historique de développement réussi.

GIG a soutenu l'exploitation de près de 50% de la capacité éolienne offshore du Royaume-Uni. Total continue d'asseoir une position forte dans le domaine en tirant parti de son activité industrielle de longue date au Royaume-Uni et en ligne avec son investissement dans le projet Seagreen de 1,1 GW au large de la côte Est de l'Écosse, ainsi qu'Erebus, un projet de démonstration offshore flottant dans la mer Celtique.

Total et GIG ont obtenu cette concession pour une redevance annuelle de 83 k£ par MW/an, pendant la phase de développement. Une Habitat Regulations Assessment (équivalent d'une Évaluation appropriée des incidences), estimant l'impact possible du projet sur les sites de conservation de la nature dans la zone attribuée, va à présent être réalisée. Sous réserve de la conclusion positive de ce processus, les accords de concession finaux seront signés courant 2022.