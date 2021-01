Total : dopé par la hausse du pétrole

Total : dopé par la hausse du pétrole









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Total s'offre une deuxième séance de nette progression dans les premiers échanges ce mercredi (+2,4% à 36,4 euros), soutenu par la vive remontée des cours de l'or noir après le statu quo de l'Opep+. Les cours du pétrole se sont en effet envolés mardi, et restent bien orientés ce matin, en réaction à l'annonce d'un accord du cartel et de ses alliés pour prolonger ses restrictions de production dans un environnement international toujours incertain, sur fond de résurgence de la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis et en Europe.

Après deux jours de discussions tendues, l'Opep et ses partenaires se sont donc entendus pour continuer à limiter leur production de pétrole au-delà du 1er février, alors qu'ils comptaient initialement relever de 500.000 barils par jour leurs pompages. Si la Russie et le Royaume n'étaient pas sur la même longueur d'onde, Ryad a accepté de procéder à une réduction unilatérale supplémentaire de 1 million de b/j, de quoi largement compenser la hausse de 75.000 b/j de la Russie et du Kazakhstan.

"Nous avons la responsabilité de veiller sur le marché, et nous prendrons toutes les mesures nécessaires. Je l'ai dit à plusieurs reprises et j'ai même conseillé que personne ne parie contre notre détermination", a déclaré le Prince Abdulaziz, ministre de l'énergie saoudien, dans une interview à 'Bloomberg News' après la réunion du cartel. "Ceux qui nous ont écouté en récoltent maintenant les fruits..."