Total Direct Energie s'engage pour soutenir les petites entreprises

(Boursier.com) — A l'heure où les artisans, les commerçants, les professions libérales, et plus généralement l'ensemble des entreprises dites TPE ont dû réduire drastiquement, voire complètement stopper leurs activités, Total Direct Energie se mobilise pour les aider à traverser au mieux cette période de crise sanitaire et économique.

Mercredi 25 mars, une ordonnance adoptée en Conseil des Ministres a fait état de la mise en place, par les fournisseurs d'électricité et de gaz, de rééchelonnement de factures pour les petites entreprises justifiant d'une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 70% ou d'une interdiction d'accueil du public dans leurs locaux.

Total Direct Energie a décidé d'aller plus loin que les mesures en vigueur en étendant la possibilité de reporter le paiement des factures d'électricité et de gaz des mois de mars à juin, sur les 6 mois suivants, sans frais, et pour toutes les entreprises de moins de 10 salariés et de moins de 2 ME (et non 1 ME) de CA qui en feront la demande. Elles n'auront donc pas à justifier d'une perte d'activité ou d'une éligibilité au fonds de solidarité pour bénéficier de ces mesures.

De plus, en mesure de soutien à ces entreprises, Total Direct Energie a décidé également de leur offrir la part abonnement de leur facture du mois d'avril.

Enfin, afin d'accompagner ses propres fournisseurs, Total Direct Energie s'engage à payer sans délai l'ensemble des factures en cours de toutes les TPE avec lesquelles elle collabore au quotidien.

"Nous traversons une crise inédite durant laquelle nous nous devons d'être solidaires. C'est pourquoi Total Direct Energie a naturellement décidé de venir en aide aux TPE, qui représentent un maillon indispensable du tissu économique français. C'est dans des périodes difficiles comme celle-ci que nous devons accompagner nos clients et nos partenaires les plus touchés" a annoncé ce jour Sébastien Loux, Directeur général de Total Direct Energie.