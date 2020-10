Total : deux Administrateurs représentant les salariés au Conseil d'Administration

Total : deux Administrateurs représentant les salariés au Conseil d'Administration









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Total SE, réuni le 29 octobre, a décidé de soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires du 25 mai 2022 qui approuvera les comptes de l'exercice 2021 :

- la nomination du cabinet PWC en qualité de commissaire aux comptes pour un mandat de 6 ans en remplacement du cabinet KPMG, dont le mandat s'achèvera à cette date et ne pourra être renouvelé en application des dispositions légales;

- le renouvellement pour une durée de 6 ans du mandat de commissaire aux comptes d'EY.

Afin d'assurer le maintien d'un haut niveau de qualité de l'audit du Groupe par la mise en oeuvre d'un plan de transition adapté entre l'ancien et le nouveau collège des Commissaires aux comptes, le Comité d'audit de Total SE a décidé de procéder, dès 2020, à la sélection du nouveau collège dont les mandats commenceront à l'issue de l'Assemblée générale du 25 mai 2022 , commente Patrick Artus, président du Comité d'audit, qui poursuit : Le processus de sélection mené par le Comité a conduit à recommander au Conseil d'Administration de retenir le cabinet EY, membre de l'actuel collège, et le cabinet PWC dont les équipes ont montré, dans le cadre d'un appel d'offres, leur capacité à conduire l'audit des comptes de Total SE et de ses filiales selon les meilleures pratiques .

Le Conseil d'administration de Total SE a de plus pris acte de la désignation le 14 juin 2020 par le Comité Social et Economique Central de M. Romain Garcia-Ivaldi comme Administrateur de la société, le mandat de Mme Christine Renaud étant arrivé à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale du 29 mai 2020. Il a également pris acte de la désignation le 14 octobre par le Comité de la SE, appelé Comité Européen Total, de M. Angel Pobo comme Administrateur de la Société. En application de l'article 11 des Statuts, les mandats de M. Romain Garcia-Ivaldi et de M. Angel Pobo expireront à l'issue de l'Assemblée générale appelée à statuer en 2023 sur les comptes de l'exercice 2022 de la société. Le Conseil d'administration de Total SE comprenant par ailleurs un membre représentant les salariés actionnaires, il est désormais composé de treize membres dont 3 salariés de l'entreprise.