Total : des marges de raffinage à nouveau positives au quatrième trimestre









(Boursier.com) — Total fait état d'un retour à des marges de raffinage (Europe) positives au quatrième trimestre, à 4,6$ la tonne contre -2,7$ la tonne au trimestre précédent, bien loin toutefois des 30,2$ dégagés un an plus tôt. Cet indicateur représente la marge moyenne sur coûts variables réalisée par le raffinage de Total en Europe. Le prix moyen du Brent s'est établi à 44,2$ au quatrième trimestre contre 42,9$ au trimestre précédent et 63,1$ un an plus. Le prix moyen de vente gaz est ressorti à 3,31$ / Mbtu sur le trimestre clos, contre 2,52$ sur les trois mois précédents, tandis que le prix moyen de vente de liquides a atteint 41$/b contre 39,9/b au troisième trimestre.