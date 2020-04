Total : des cessions en Afrique et à Brunei

(Boursier.com) — Total poursuit la vente de plusieurs actifs non-stratégiques dans les secteurs de l’Exploration-Production (Brunei) et du Marketing & Services (Sierra Leone et Libéria). Ces cessions représentent une valeur totale de plus de 400 millions de dollars US.

Jean-Pierre Sbraire, Directeur financier de Total, explique : "Dans le contexte actuel de prix bas du pétrole, ces transactions soutiennent le plan d’action annoncé pour faire face à cette crise."