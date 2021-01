Total démarre l'année en hausse avec le baril

Total démarre l'année en hausse avec le baril









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Total démarre l'année en hausse de plus de 2% à 35,55 euros ce lundi, dans le sillage de la progression des cours du brut, de retour proche des 50$ le baril WTI.

Un consortium international mené par Total, opérateur avec 35% (Shell 30%, KUFPEC 25% et Tharwa 10%) a par ailleurs signé avec l'Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) un accord d'exploration-production portant sur le bloc offshore North Ras Kanayis du bassin d'Hérodote, en mer Méditerranée, au large de l'Égypte. Ce bloc de prospection, d'une superficie de 4.550 kilomètres carrés et distant de 5 à 150 km des côtes, se situe par des profondeurs d'eau entre 50 et 3.200 m. Le bassin d'Hérodote étant une zone sous-explorée, l'accord prévoit une campagne de sismique 3D sur les trois premières années...

Parmi les derniers avis de brokers, Bernstein est repassé prudemment de 'surperformance' à 'performance de marché' en visant un cours de 43 euros.