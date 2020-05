Total : chute des profits avec le plongeon des cours du pétrole

(Boursier.com) — Pénalisé par la chute des cours du brut, du gaz et de l'impact de la crise sur la demande, Total dévoile des comptes trimestriels en net repli. Le bénéfice net ajusté fond de 35% à 1,78 milliard de dollars pour des revenus de 43,87 Mds$ contre 51,2 Mds$ un an plus tôt . Le résultat net ressort à 34 M$ après prise en compte des effets de stocks et le profit opérationnel net ajusté des secteurs recule de 33% à 2,3 Mds$. La production d'hydrocarbures a atteint 3,086 millions de barils équivalent pétrole par jour, en hausse de 5% sur un an.

Malgré sa solidité financière et opérationnelle, le groupe renforce son plan d'actions pour faire face à la crise. Il va ainsi réaliser réduire ses investissements nets à moins de 14 Mds$ sur l'année, soit une baisse de plus de 25% par rapport aux 18 Mds$ annoncés en février dernier. Le management va également faire des économies de 1 Md$ en 2020 sur les coûts opératoires par rapport à 2019 au lieu des 800 M$ annoncés précédemment, auxquels s'ajouteront 1 Md$ d'économies sur les coûts de l'énergie.

Le groupe anticipe désormais une production comprise entre 2,95 et 3 mbj sur l'année, en repli de 5% par rapport aux prévisions précédentes compte tenu des mesures volontaires de réduction prises au Canada, des quotas exceptionnels décidés par l'Opep+, des baisses de demande locale de gaz et de la situation en Libye.

Grâce aux diverses mesures prises, le management espère maintenir le point mort cash organique à moins de 25$ le baril en 2020.