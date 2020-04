Total chercherait à emprunter plusieurs milliards d'euros

(Boursier.com) — Total chercherait à emprunter auprès des banques jusqu'à 10 milliards d'euros à court terme. Selon les sources de l'agence 'Bloomberg', BNP Paribas et Crédit Agricole mèneraient l'opération, d'un montant initial de 5 milliards d'euros. Les prêteurs auraient été invités à s'associer pour un prêt d'un an, avec une option de prolongation. La major pétrolière, qui a émis 3 milliards d'euros d'obligations le 1er avril, marcherait ainsi sur les pas de ses rivaux BP et Royal Dutch Shell qui ont augmenté dernièrement leurs lignes de crédit pour faire face à un environnement marqué par une chute de moitié des cours du Brent cette année.