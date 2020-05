Total bondit, le maintien du dividende rassure

Total bondit, le maintien du dividende rassure









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pénalisé par la chute des cours du brut, du gaz et de l'impact de la crise sur la demande, Total dévoile des comptes trimestriels en net repli. Le bénéfice net ajusté fond de 35% à 1,78 milliard de dollars pour des revenus de 43,87 Mds$ contre 51,2 Mds$ un an plus tôt . Le résultat net ressort à 34 M$ après prise en compte des effets de stocks et le profit opérationnel net ajusté des secteurs recule de 33% à 2,3 Mds$. Enfin, le cash-flow (marge brute d'autofinancement hors frais financiers) s'est effrité de 31% à 4,5 Mds$. La production d'hydrocarbures a atteint 3,086 millions de barils équivalent pétrole par jour, en hausse de 5% sur un an.

Plan d'économies renforcé

Malgré sa solidité financière et opérationnelle, le groupe renforce son plan d'actions pour faire face à la crise. Il va ainsi réaliser réduire ses investissements nets à moins de 14 Mds$ sur l'année, soit une baisse de plus de 25% par rapport aux 18 Mds$ annoncés en février dernier. Le management va également faire des économies de 1 Md$ en 2020 sur les coûts opératoires par rapport à 2019 au lieu des 800 M$ annoncés précédemment, auxquels s'ajouteront 1 Md$ d'économies sur les coûts de l'énergie.

Vers un repli de la production en 2020

Le groupe anticipe désormais une production comprise entre 2,95 et 3 mbj sur l'année, en repli de 5% par rapport aux prévisions précédentes compte tenu des mesures volontaires de réduction prises au Canada, des quotas exceptionnels décidés par l'Opep+, des baisses de demande locale de gaz et de la situation en Libye.

Grâce aux diverses mesures prises, le management espère maintenir le point mort cash organique à moins de 25$ le baril en 2020.

Objectif "neutralité carbone" à horizon 2050

Total a par ailleurs présenté de nouvelles ambitions en matière de lutte contre le changement climatique, le groupe visant notamment "la neutralité carbone" à horizon 2050 pour ses opérations mondiales tout en s'engageant à devenir "une entreprise à zéro émission nette en Europe" à la même échéance, un objectif qui concerne à la fois sa production et les produits utilisés par ses clients.

Le marché apprécie, le titre grimpe

En tête du CAC40, le titre bondit de plus de 5,5% à 32,2 euros après ces annonces. La stabilisation du dividende et le renforcement des mesures d'économies font passer au second plan la nette chute des résultats au premier trimestre. "Les questions clés sont de savoir pendant combien de temps Total a l'intention d'utiliser un dividende sous forme de titres et jusqu'où il est prêt à pousser le bilan pour maintenir le dividende en l'état", affirme Biraj Borkhataria chez RBC Capital. "Bien que ce ne soit pas idéal et que cela détruise clairement la valeur à long terme - compte tenu de la récente chute de l'action, nous pensons que le marché sera soulagé que Total ne réduise pas ses dividendes principaux comme le fait Shell".

"Compte tenu des mesures prises par Total, nous considérons que l'entreprise

est bien positionnée pour faire face à la récession", affirme-t-on chez Barclays.