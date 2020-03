Total</b> bondit avec les mesures d'économies

Total bondit avec les mesures d'économies

(Boursier.com) — Total n'échappe pas à la situation actuelle. Malgré sa solidité financière et opérationnelle, la major pétrolière annonce un plan d'actions à mettre en oeuvre immédiatement dans un contexte de prix du pétrole de l'ordre de 30 dollars le baril. Le groupe va ainsi réaliser des économies de Capex organiques de plus de 3 milliards de dollars, soit plus de 20%, de façon à ce que les investissements nets 2020 soient inférieurs à 15 G$. Ces économies portent pour l'essentiel sur les Capex flexibles à cycle court qui peuvent être arbitrés contractuellement avec un délai très court.

Le management va également faire des économies de 800 M$ en 2020 sur les coûts opératoires par rapport à 2019 au lieu des 300 M$ annoncés précédemment, et va suspendre son programme de rachat d'actions : la société avait annoncé le rachat de 2 G$ en 2020 dans un environnement à 60$/b ; elle a racheté 550 M$ au cours des deux premiers mois.

Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total, a rappelé à ses salariés la résilience dont les équipes du Groupe ont su faire preuve lors de la crise pétrolière de 2015/2016 ainsi que les deux piliers de la stratégie du Groupe que constituent le point mort organique inférieur à 25$/b (avant dividende) et le faible niveau d'endettement pour faire face à cette forte volatilité.

Le marché accueille favorablement ces annonces avec un titre qui bondit de 6% à 26,5 euros alors que le CAC40 abandonne dans le même temps plus de 3%. "Total n'est pas à l'abri des vents contraires du secteur", affirme RBC Capital Markets ('surperformer'). "Toutefois, son bilan est considéré comme plus solide que celui de la plupart de ses pairs et ses revenus restent relativement défensifs par rapport à ses homologues".