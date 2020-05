Total : augmentation de capital réservée aux salariés du groupe en 2020

Total : augmentation de capital réservée aux salariés du groupe en 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Conformément à sa politique en faveur de l'actionnariat salarié, Total S.A. met en oeuvre son opération annuelle d'augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés du groupe. Total S.A. souhaite ainsi continuer à associer de façon étroite les collaborateurs du Groupe à son développement. La participation des salariés au capital de la Société, au sens de l'article L. 225-102 du Code de commerce, s'élevait à 5,3% au 31 décembre 2019.

L'Assemblée Générale du 1er juin 2018 a, dans sa dix-huitième résolution, délégué au Conseil d'administration sa compétence pour décider, dans un délai maximum de vingt-six mois, une ou plusieurs augmentations de capital par l'émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite de 1,5% du capital social existant à la date de la réunion du Conseil décidant l'opération, réservées aux adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, conformément aux dispositions, d'une part, des articles L. 225-129 et suivants, et L. 225-138-1 du Code de commerce, et d'autre part, des articles L. 3332-1 à L. 3332?9 et L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail.

En vertu de cette délégation, le Conseil d'administration a, lors de sa réunion du 18 septembre 2019, décidé de procéder, en 2020, à une nouvelle augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés du Groupe dans les conditions décrites ci-après :

Nombre maximum d'actions pouvant être émises et montant total de l'offre : 18 millions d'actions, chacune d'une valeur nominale de 2,50 euros, représentant un montant nominal de 45 millions d'euros, soit 0,67% du capital social à la date de la décision du Conseil d'administration.

Nature et caractéristique des actions nouvelles : actions de même catégorie que les actions existantes de la Société et portant jouissance courante. Les droits attachés à ces actions nouvelles seront identiques à ceux attachés aux actions existantes de la Société et sont détaillés dans les statuts de TOTAL S.A.

Admission des actions nouvelles aux négociations sur Euronext Paris : sur la même ligne que les actions TOTAL existantes (code ISIN FR0000120271), dès leur émission. Des American depositary receipts cotés sur le New York Stock Exchange pourront être émis en contrepartie des actions nouvelles.

Prix de souscription des actions : 26,20 euros par action, soit la moyenne des cours de clôture de l'action TOTAL sur Euronext Paris sur les 20 séances de bourse précédant le 29 avril, diminuée d'une décote de 20% et arrondie au dixième d'euro supérieur.

Calendrier de souscription : du 6 mai au 18 mai 2020 inclus.

Pour plus d'information sur cette opération, se reporter à l'annexe du présent communiqué.