Total : augmentation de capital réservée aux salariés

Total : augmentation de capital réservée aux salariés









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Total a décidé, le 16 septembre 2020, de mettre en oeuvre une augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés de Total SE et de ses filiales françaises et étrangères détenues directement ou indirectement à plus de 50% (en capital ou en droits de vote) par la Société, adhérents du plan d'épargne Groupe PEG-A, en France et à l'international dans les conditions fixées par la vingtième résolution de l'Assemblée Générale du 29 mai 2020. Le 28 avril 2021, le Président-directeur général a fixé la période de souscription du 30 avril au 17 mai 2021 (inclus) et le prix de souscription à 30,50 euros par action, correspondant à la moyenne des cours de clôture de l'action sur Euronext Paris sur les vingt séances de bourse précédant le jour de cette décision, diminuée d'une décote de 20% et arrondie au dixième d'euro supérieur.

À la clôture de cette période, 46.537 souscripteurs dans 102 pays, représentant 40,3% des salariés et anciens salariés éligibles, ont souscrit à cette augmentation de capital pour un montant de 316,5 millions d'euros. Ces résultats sont en hausse par rapport à 2020 en termes de taux de participation et de nombre de souscriptions. 10.589.713 actions nouvelles seront émises le 9 juin 2021. Elles porteront jouissance immédiate et seront entièrement assimilées aux actions déjà admises aux négociations sur Euronext. A l'issue de cette émission, la participation des salariés au capital de Total SE, au sens de l'article L. 225-102 du Code de commerce, s'élèvera à 7,09% sur la base du capital au 9 juin.