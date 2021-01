Total : au vert

Total : au vert









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Total remonte de 1% à 37,40 euros ce mercredi, alors que le baril de brut pointe à plus de 56$ le brent, encore aidé par le récent statu quo de l'Opep+ visant à prolonger ses restrictions de production dans un environnement international toujours incertain.

Parmi les derniers avis de brokers, le Credit Suisse a remonté son cours cible de 39 à 41,5 euros en restant 'neutre'. Morgan Stanley vise désormais un cours de 44 euros sur le pétrolier avec un avis à 'surpondérer'. Parmi les autres avis, Bernstein était récemment plus prudemment repassé de 'surperformance' à 'performance de marché' en visant un cours de 43 euros.

Total avait largement dépassé les attentes des analystes au troisième trimestre et maintenu son dividende... Si le résultat net ajusté a fondu de 72% à 848 millions de dollars, il était ressort nettement supérieur au consensus de place (478 M$). Le groupe est ainsi parvenu à générer un cash-flow de 4,3 Mds$ (-41%) et a réduit son taux d'endettement à 22% compte tenu de la discipline affichée sur les investissements et les coûts.

Alors que la production a reculé de 11%, à 2,715 Mbep/j sur le trimestre écoulé, Total avait ramené sa prévision annuelle de production à moins de 2,9 millions de barils équivalent pétrole par jour, contre 2,9 à 2,95 Mbep/j attendus précédemment, en raison de "la discipline stricte avec laquelle l'Opep+ applique ses quotas". L'annonce des résultats 2020 du groupe est prévue le 9 février...