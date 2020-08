Total améliore le profil de ses obligations super subordonnées

(Boursier.com) — Total SE a l'intention d'émettre des obligations super subordonnées libellées en euro à durée indéterminée, remboursables au gré de la société à partir de la 10e année. Ces obligations nouvelles porteraient intérêt à taux fixe réajustable.

Le 'pricing' de ces obligations nouvelles devrait être annoncé dans la journée.

Il est prévu que ces obligations soient admises aux négociations sur Euronext Paris.

Les agences de notation leur attribueraient les notes 'A2'/ 'A-' (Moody's/S&P) et un 'equity credit' de 50%.

Offre de rachat d'obligations super subordonnées

D'autre part, la société pétrolière lance une offre de rachat ciblant ses obligations super subordonnées à durée indéterminée remboursables au gré de la société à partir du 26 février 2021, et portant intérêt à taux fixe réajustable, dont 1.000.000.000 euros sont actuellement en circulation (ISIN : XS1195201931).

Ces obligations ont été émises par Total le 26 février 2015, et admises aux négociations sur Euronext Paris.

L'offre de rachat est conditionnée à un montant maximal d'acceptation, qui sera déterminé et annoncé par le groupe pétrolier à sa seule et absolue discrétion, dès que possible le 3 septembre.

Gestion du portefeuille hybride

L'offre de rachat et l'émission envisagée des obligations nouvelles visent, entre autres, à gérer de manière proactive le portefeuille de titres hybrides de la société tout en veillant à maintenir la taille du portefeuille de titres hybrides en circulation globalement au niveau actuel.

Il est prévu qu'à la suite de l'émission des obligations nouvelles et de l'offre de rachat, le montant total d'"equity credit" hybride de la société demeurera stable.

L'offre de rachat prendra fin à 17h (CET), le 2 septembre, et son résultat sera annoncé le 3 septembre, sous réserve des modifications résultant de toute prolongation, retrait, résiliation, réouverture ou modification de l'offre de rachat.