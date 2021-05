Total : AG ordinaire et extraordinaire du 28 mai

(Boursier.com) — Les actionnaires de Total sont invités à participer à l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui se tiendra vendredi 28 mai 2021, à 10 heures, au siège social de la Société, 2 Place Jean Millier - La Défense 6, 92400 Courbevoie hors la présence physique des actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit d'y participer.

Aucune carte d'admission à cette Assemblée ne sera délivrée. L'Assemblée générale sera retransmise en direct en intégralité sur le site internet de la société www.total.com/fr/actionnaires/assemblees-generales.

Toutes les informations utiles relatives à cette Assemblée sont régulièrement mises à jour sur cette page du site. Dans ce contexte, les actionnaires sont invités à exercer leur droit de vote préalablement à la tenue de l'Assemblée générale, soit par internet via la plateforme sécurisée Votaccess, soit en renvoyant leur formulaire de vote par correspondance, soit encore en donnant mandat. Les modalités détaillées relatives à l'exercice du droit de vote sont précisées dans l'avis de convocation de l'Assemblée générale.