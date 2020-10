Total affrète quatre nouveaux navires à propulsion GNL

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Total poursuit sa stratégie de réduction des émissions dans le transport maritime en affrétant quatre navires de type Aframax, équipés de propulsion GNL (Gaz Naturel Liquéfié). Ces navires, d'une capacité de 110.000 tonnes de brut ou de produits raffinés chacun, seront livrés en 2023 et rejoindront la flotte affrétée de Total. Les deux premiers seront affétés auprès de l'armateur Hafnia et les deux suivants auprès de l'armateur Viken Shipping.

Ces navires ont été conçus avec les technologies de propulsion GNL les plus efficaces pour réduire les émissions, ce qui permettra une réduction significative de gaz à effet de serre par an et par navire, de plus de 5.000 tonnes par rapport à des navires conventionnels.

"Ce contrat d'affrètement s'inscrit dans le cadre de notre ambition climat et contribue à notre objectif de neutralité carbone pour nos opérations mondiales en 2050 ou avant. Il s'agit du deuxième contrat de ce type après celui signé en début d'année pour deux navires de type VLCC (Very Large Crude Carriers), livrables en 2022" souligne Luc Gillet, Senior Vice President Shipping de Total. "Le GNL utilisé comme carburant marin reste la meilleure solution, immédiatement disponible pour poursuivre la réduction de l'empreinte carbone de nos activités de transport maritime. Avec ces quatre nouveaux navires, nous réaffirmons notre engagement à étendre l'utilisation de carburants marins plus propres, au service d'un transport maritime durable."

L'approvisionnement en GNL de ces quatre navires sera assuré par Total Marine Fuels Global Solutions, la filiale de Total dédiée aux activités de soutage à l'échelle mondiale.