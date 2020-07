Total adopte le statut de Société Européenne

(Boursier.com) — Total S.A. annonce être devenu Total SE à la suite de son immatriculation en tant que société européenne au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, intervenue le 16 juillet 2020. Cette immatriculation intervient conformément à la 14ème résolution adoptée par l'Assemblée Générale des Actionnaires du 29 mai 2020 et à l'issue d'un processus de négociation avec les représentants des salariés de 25 pays de l'Espace Economique Européen.

Le 15 avril 2020, les membres du Groupe Spécial de Négociation ont en effet approuvé et signé un accord relatif à l'implication des salariés au sein de la société européenne.

Le libellé de la Société sur les places de cotation des actions et des American Depositary Shares devient "TOTAL SE". Les codes ISIN et les mnémoniques demeurent inchangés.