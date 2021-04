Toshiba pourrait être racheté par CVC Capital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — CVC Capital Partners pourrait mettre la main sur Toshiba. La société d'investissements a fait une offre de rachat au conglomérat nippon dans le cadre d'un accord évalué à environ 20 milliards de dollars. "Toshiba a reçu une proposition préliminaire hier, et va demander davantage de clarification et la considérer soigneusement", a simplement indiqué le groupe japonais, dont le titre s'est envolé de 18% à Tokyo ce matin. Le Conseil d'administration de Toshiba doit se réunir ce mercredi pour discuter de l'opération potentielle, croit savoir le 'Nikkei'. En cas de concrétisation, il s'agirait de la plus grosse acquisition de l'histoire de CVC Capital.

Cette proposition intervient alors que le géant japonais de la technologie subit la pression d'actionnaires pour améliorer sa gouvernance. La firme a récemment été confrontée à une série de scandales, d'une amende record pour fraudes comptables à des milliards de dollars de dépréciations en passant par une incursion ratée dans l'énergie nucléaire américaine.

"Les actionnaires pourraient être réceptifs étant donné que l'opération semble offrir une prime", a déclaré à 'Bloomberg' Naoki Fujiwara, directeur de la gestion chez Shinkin Asset Management. Mais "le gouvernement devra également donner son approbation en raison de l'implication de Toshiba dans la Défense. De nombreuses questions se posent encore quant à la possibilité de réaliser ce type d'accord".

Outre ses activités dans la Défense, Toshiba est aussi présent dans un certain nombre d'industries sensibles, dont le nucléaire. La société participe notamment au démantèlement de la centrale de Fukushima, un processus qui prendra des décennies. Le conglomérat détient également une participation dans Kioxia, une société qui fabrique des puces de mémoire flash NAND, et dont une introduction en bourse est évoquée.