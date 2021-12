Toosla : vif intérêt pour l'introduction en Bourse

(Boursier.com) — La demande globale d'actions Toosla s'est élevée à 2.659.764 titres, dont 1.857.454 pour le Placement Global, soit 1,3 fois le nombre de titres offerts et 802 310 titres pour l'Offre à Prix Ouvert (soit 4,9 fois le nombre de titres...

Toosla annonce le succès de son introduction en Bourse, la dernière de l'année 2021 sur le marché Euronext Growth à Paris. Le Conseil d'administration de Toosla a fixé le prix définitif de l'action à 2,85 euros, et a décidé d'exercer intégralement la clause d'extension permettant au Groupe de lever un montant global de 5,4 millions d'euros.

Ainsi, 1.422.884 actions ont été allouées dans le cadre du Placement Global et 465.175 actions pour l'offre à prix ouvert. Les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 700 actions incluses) seront servis à 94% et les ordres A2 (au-delà de 700 actions) ne seront pas servis.

En outre, le Conseil d'administration a constaté la conversion des 100.000 obligations convertibles en actions émises le 20 mai 2020 au prix de conversion unitaire de 2,565 euros, correspondant à 90% du Prix de l'Offre, en 38.986 actions nouvelles.

A l'issue de l'opération, le capital de Toosla est désormais composé de 5.475.525 actions, ce qui représente une capitalisation boursière de 15,6 ME.

Le flottant représente 15,2% du capital de la société.

Le règlement-livraison des actions interviendra le 16 décembre 2021. Les actions seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth à compter du 17 décembre 2021.

Toosla a consenti à Invest Securities, une option de surallocation, permettant la souscription d'un nombre d'actions nouvelles supplémentaires représentant un maximum de 15% du nombre d'actions nouvelles, soit un maximum de 2.171.268 actions en cas d'exercice en totalité de la Clause d'Extension. L'option de surallocation sera exerçable par Invest Securities du 17 décembre 2021 au 17 janvier 2022.

"Nous disposons aujourd'hui de l'assise, de la visibilité et des moyens nécessaires pour réaliser nos objectifs, et en valeurs de qualité, d'exigence et d'excellence que nous mettons chaque jour au service de nos clients. C'est ainsi que nous réaliserons notre ambition : réenchanter la location de voiture pour nos clients et nos investisseurs", commente Eric Ponci, Président Directeur Général de Toosla.