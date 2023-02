Toosla sécurise le doublement de sa flotte pour 2023

(Boursier.com) — Forte de ses relations de confiance avec ses partenaires constructeurs, Toosla a sécurisé pour 2023 le doublement de sa flotte avec un pic prévu en haute saison à 1.200 voitures.

La société poursuit en outre la diversification de son offre. Elle proposera tout au long de l'année un portefeuille de véhicules varié parmi 4 constructeurs (BMW, Mercedes, Peugeot, Tesla), allant du SUV à la citadine, afin de répondre à tous les besoins de mobilité et d'atteindre toujours plus de clients.

La société a par ailleurs tenu à maintenir son haut niveau d'exigence sur la configuration des véhicules proposés afin d'offrir une expérience utilisateurs sans irritants lors de la conduite en sélectionnant des modèles fortement équipés (boite automatique, GPS, etc.) alliant plaisir, confort et sécurité.

Le modèle économique de Toosla permettra de gérer au mieux et sans risque financier supplémentaire l'augmentation conséquente du volume de sa flotte. La société rappelle acquérir l'ensemble de ses voitures via des contrats de "Buy-Back" avec les constructeurs. Elle négocie dès l'achat des véhicules leur prix de reprise par les constructeurs minimisant ainsi leurs coûts de détention et les risques associés liés à la revente. Par ailleurs, l'expérience accumulée ces dernières années a permis à Toosla de perfectionner sa connaissance des marchés et de renforcer l'algorithme qui est au coeur de l'application via notamment du 'machine learning'. Ainsi, les volumes proposés par Toosla ne sont pas fixes sur l'année mais varient de semaine en semaine afin d'être au plus proche de la demande des clients, sans risquer le surplus ou la pénurie d'offre de voitures. L'algorithme permet par ailleurs d'optimiser au maximum le taux d'occupation de ses véhicules qui peut atteindre 90%.

La société est confiante sur sa capacité à enregistrer une forte croissance de son chiffre d'affaires sur l'année 2023 afin d'être cette année encore parfaitement en ligne avec les objectifs annoncés lors de son introduction en Bourse.