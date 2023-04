Toosla : rentabilité ponctuellement pénalisée par la progression rapide de l'activité

(Boursier.com) — En 2022, Toosla a poursuivi son fort développement avec un chiffre d'affaires de 7,88 ME, en hausse de +92%, qui intervient après une année 2021 en croissance de +44%. Forte de ses bonnes relations avec ses partenaires constructeurs, Toosla n'a été que peu affectée sur les volumes de véhicules livrés par les fortes tensions - notamment au 1er semestre. Néanmoins, la Société a constaté des retards de livraison qui ont créé des décalages ponctuels entre la saisonnalité de Toosla et les volumes disponibles. Ceci a entrainé un léger ralentissement de l'activité lors des périodes de fortes demandes (volumes trop faibles) et des surcoûts lors des mois de faibles activités (volumes trop élevés).

Par ailleurs, la progression de la flotte s'est accompagnée d'un élargissement de l'offre Toosla avec l'entrée dans son portefeuille de modèles plus diversifiés. Toutefois, la société constate des revenus par véhicule plus faibles sur ces nouveaux modèles et des coûts de détention accrus.

Ainsi, malgré la forte progression de l'activité, Toosla estime que le mix-produits a pesé à court terme sur sa rentabilité.

Une rentabilité ponctuellement pénalisée par la progression rapide de l'activité

L'EBITDA ajusté ressort à 7,3% du chiffre d'affaires, soit 0,6 ME, contre 22% en 2021 sous l'effet principalement de :

L'accélération de la conquête commerciale avec des investissements marketing additionnels (+243%) représentant un impact de 6,3 points d'EBITDA ajusté, l'objectif de la Société étant de ramener progressivement l'intensité marketing (14% du chiffre d'affaires) vers son niveau de 2021 (8%) après cette phase de conquête accrue ;

La hausse des primes d'assurance (+281%) représentant une perte de 5,4 points d'EBITDA ajusté, à la suite de l'enrichissement du contrat d'assurance par la Société pour mieux se prémunir contre les risques de vol et réduire les franchises de responsabilité civile pour ainsi générer des économies opérationnelles futures.

Les dotations aux amortissements, dépréciation et provisions progressent à 2,45 ME (+127%). Elles reflètent surtout les investissements dans la croissance de la flotte de véhicules réalisés sur l'exercice. À noter que leur poids relatif par rapport au chiffre d'affaires passe de 26% en 2021 à 31% en 2022 soulignant une contribution négative du mix-produits diversifiés de la Société qui doit être optimisé dans les prochaines années. Le résultat d'exploitation du Groupe s'établit à (1,88) ME.

Les charges liées au financement de la flotte pèsent sur le résultat financier qui s'établit à (0,79) ME. Le résultat exceptionnel s'améliore à (0,09) ME, malgré une charge de (0,3) ME liée à la remise en cause du CII. À noter que la société, qui conteste le bienfondé de cette décision administrative et envisage des voies de recours, n'a jamais encaissé de CII. Les pertes liées à cette décision sont donc purement comptables et la trésorerie ne sera pas impactée.

Après prise en compte de la charge d'impôt, le résultat net du Groupe ressort à (3) ME.

Afin d'accompagner son développement, Toosla a accédé à de nouveaux financements en 2022, à des conditions et des volumes attractifs grâce au succès de son introduction en Bourse et à sa structure financière renforcée fin 2021. Au 31 décembre 2022, la trésorerie disponible est de 2,35 ME (contre 2,96 ME un an auparavant). Les capitaux propres s'élèvent à 1,87 ME (contre 4,14 ME au 31 décembre 2021) et la dette financière (hors financement de la flotte) à 17 ME, dont 12,5 ME d'emprunts obligataires dont la maturité est fixée à 2027.

Pour rappel, Toosla a réalisé en mars 2023 une levée de fonds de 3,6 ME destinée à renforcer ses fonds propres, ce qui lui a permis de finaliser ses accords avec ses partenaires bancaires pour accéder aux emprunts nécessaires au financement de sa flotte pour l'année.

Perspectives

Après avoir réalisé en 2022 les investissements nécessaires pour assoir sa notoriété et son assise commerciale à Paris et Madrid, Toosla vise pour 2023 une normalisation de ses investissements, en particulier marketing, et une optimisation de son mix-produits. La société ambitionne ainsi de poursuivre la croissance de son activité tout en améliorant progressivement sa rentabilité par rapport au niveau de 2022.