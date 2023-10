Toosla : rendez-vous avec les investisseurs particuliers

(Boursier.com) — Toosla organisera, le 12 octobre à 17h30, une visioconférence ouverte à tous les investisseurs particuliers.

Cette visioconférence aura pour objectif de détailler les ambitions de développement portées par la nouvelle équipe de direction et de répondre, dans la mesure du possible et dans le respect des règles de communication financière des sociétés cotées, aux questions des actionnaires.

Précisons que l'action du spécialiste de la location de voiture de courte durée est actuellement sur un niveau de 'penny stock' à 1 euro.