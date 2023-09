Toosla : rencontrera les investisseurs lors de la présentation de sa nouvelle feuille de route stratégique

(Boursier.com) — Toosla dévoilera sa nouvelle feuille de route stratégique le 11 octobre, après Bourse. Cette feuille de route traduira la volonté de la nouvelle équipe dirigeante, amenée par Jean-François Boucher, prochain Président du Conseil d'administration à compter du 10 octobre, et Panayotis Staïcos, Directeur Général. Elle engagera durablement Toosla sur la voie de la croissance rentable, après une phase d'hyper-croissance qui a nécessité de très lourds investissements.

A l'occasion de cette publication, Toosla organisera, le 12 octobre à 17h30, une visioconférence ouverte à tous les investisseurs particuliers actuels ou potentiels de Toosla. A cette occasion, un temps d'échange sera réservé en priorité aux questions des membres du Club des actionnaires.

Cette visioconférence aura pour objectif de détailler les ambitions de développement portées par la nouvelle équipe de direction et de répondre, dans la mesure du possible et dans le respect des règles de communication financière des sociétés cotées, aux questions des actionnaires.