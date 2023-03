Toosla poursuit la disruption de la location de voiture avec 'Toosla fleet manager'

(Boursier.com) — Toosla , acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce le lancement de "Toosla fleet manager", une nouvelle application pour optimiser la gestion de flotte de véhicules et disrupter encore davantage les pratiques du secteur de la location de voiture.

Éric Poncin, Président-directeur général de Toosla, a déclaré : "Après avoir digitalisé l'ensemble du parcours client et nos process, nous poursuivons le perfectionnement de notre plateforme servicielle propriétaire avec le lancement de " Toosla fleet manager". Cette nouvelle application optimise encore davantage la préparation de nos véhicules et le planning de notre flotte. C'est un enjeu important puisque notre parc devrait atteindre 1.200 véhicules en 2023. Ce n'est qu'un début car l'algorithme puissant de Toosla fleet manager, renforcé par du machine learning, permet de gérer des flottes bien plus importantes."