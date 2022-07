Toosla : pas loin de 500 voitures

(Boursier.com) — Toosla annonce passer le cap des 480 voitures au sein de sa flotte, soit un doublement par rapport à 2021.

Le tout parmi 5 marques (BMW, Jeep, Mercedes, Peugeot et Tesla), contre 240 en moyenne parmi 3 marques (BMW, Mercedes et Tesla) en 2021.

"Cette progression importante, alors que les livraisons de véhicules, notamment aux loueurs, sont restreintes à cause des tensions pesant sur la production automobile, démontre l'agilité de Toosla dans ce contexte et ses relations de confiance avec les constructeurs automobiles" se félicite la société qui a notamment conclu de nouveaux partenariats commerciaux en mai 2022 avec Jeep et Peugeot, pour la livraison des modèles Compass Hybride, de 208 et de 2008.

La société vise en 2025, un chiffre d'affaires de plus de 80 millions d'euros accompagné d'une marge d'Ebitda ajusté de 35% et d'une marge de résultat d'exploitation supérieure à 15%.