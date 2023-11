Toosla : nouveau Comité de direction

(Boursier.com) — Toosla a finalisé, dès le mois d'octobre 2023, la mise en place de son organisation afin d'assurer l'exécution de sa feuille de route 2024, présentée le 11 octobre. Elle doit remettre la société sur la voie de la croissance rentable.

Constitution d'un nouveau Comité de direction

Aussi, sous l'impulsion de son nouveau Directeur Général, Panayotis Staïcos, Toosla a décidé de faire évoluer son Comité de direction pour une organisation resserrée afin de gagner en efficacité.

Le Comité de direction est désormais composé de 6 membres :

- Panayotis Staïcos, Directeur Général depuis juillet 2023, également en charge de la Flotte et du Marketing ;

- Bertrand Gruyelle, Directeur du Digital et co-fondateur de Toosla en 2016 ;

- Nicolas Petit De Mirbeck, Directeur des Opérations, dans l'entreprise depuis octobre 2022 ;

- Kevin Da Veiga, Directeur du Service client, promu à ce poste après 4 années au sein de l'entreprise ;

- Ermilio Boucher, Responsable du pôle Assurances et Sinistres, intégré au CoDir en octobre 2023 après 1 an dans l'entreprise ;

- Boris Tchen, Directeur Administratif et Financier depuis octobre 2023.

Dans ce cadre, Toosla annonce aussi la nomination de Boris Tchen en tant que Directeur Administratif et Financier. Il "apporte avec lui une riche expérience dans le domaine de la finance qui contribuera à renforcer l'efficacité de l'entreprise, grâce à la mise en place des bons indicateurs de pilotage", commente la direction de Toosla.