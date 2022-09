Toosla : Nathalie Aubin est nommée au poste de Directrice générale déléguée

(Boursier.com) — En marge de la publication de ses comptes du 1er semestre 2022, Toosla indique que Nathalie Aubin est nommée au poste de Directrice générale déléguée, en remplacement de Panayotis Staïcos.

Nathalie Aubin a été nommée au Conseil d'administration de Toosla en décembre 2021. Elle s'est fortement impliquée dans la définition et le suivi du plan de développement. Afin de faciliter la transition managériale et sa prise de fonction opérationnelle, elle participe en qualité d'invitée aux Comités de direction depuis mai 2022. Par ailleurs, elle a mené aux côtés d'Eric Poncin, Président-directeur général de Toosla, des missions de conseil pour le développement de la flotte de la société. À la suite de sa nomination, elle a démissionné de son mandat d'administratrice.

Nathalie Aubin a passé plus de 30 ans au sein d'Europcar, où elle était en charge de la planification et de l'optimisation financière de la flotte puis des achats à la direction internationale de la flotte, avant de rejoindre le Comité de direction et de prendre la direction de la flotte d'Europcar France de 2011 à 2019. En 2019, elle fonde son cabinet de conseil spécialisé dans le développement et l'optimisation de flottes importantes et diversifiées, dédiées aux véhicules de société ou à la location de courte durée aussi bien pour les particuliers que les entreprises.

En séance, l'action Toosla prend 2,58%, au contact des 2 euros.