Toosla lève finalement 3,6 ME

(Boursier.com) — La demande globale de la levée de fonds de Toosla s'est élevée à 3,6 ME, provenant à 86% de la part d'investisseurs institutionnels et 14% de la part de particuliers via la plateforme PrimaryBid, soit un taux de sursouscription de 121% du montant de l'offre indicative.

L'opération, d'un montant total, prime d'émission incluse, de 3,6 MEUR, a été réalisée par émission, sans droit préférentiel de souscription.

Les actions nouvelles, représentant environ 26,6% du capital social de la société, sur une base non diluée, avant la réalisation de l'Opération et 21% du capital social de la société, sur une base non diluée, après réalisation de l'Opération, ont été émises.

Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 2,35 Euros par action, représentant une décote de 9,27% par rapport au cours de clôture de l'action Toosla au 9 mars 2023 (2,59EUR) et de 9,41% par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes de l'action Toosla des 5 dernières séances de bourse sur Euronext Growth.