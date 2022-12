Toosla lance une nouvelle offre

(Boursier.com) — Toosla annonce le lancement d'une expérimentation de sa nouvelle offre BtoB. Le spécialiste digital de la location de voiture de courte durée propose une nouvelle approche de la voiture de fonction, plus flexible pour les entreprises et leurs collaborateurs. "Notre offre BtoB s'inscrit dans notre ambition de révolutionner la mobilité. Après avoir bousculé les codes de la location de courte durée auprès des particuliers, il nous a paru naturel de nous attaquer à la mobilité professionnelle. En proposant une nouvelle offre, nous répondons à une demande croissante tant de la part des entreprises que de leurs collaborateurs. Les tendances sont quasi-similaires à celles de notre clientèle BtoC : besoin de plus de flexibilité, nécessité d'adresser les exigences environnementales croissantes de la part des collaborateurs-citoyens. Outre les revenus complémentaires générés, ce nouveau service nous permet aussi de faire découvrir Toosla à une cible plus large. Les premiers retours sur l'offre BtoB et nos perspectives commerciales sont très positifs, ce qui nous permet d'envisager un lancement à grande échelle courant 2023", explique Eric Poncin, Président-directeur général de Toosla.

Toosla veut remplacer la traditionnelle voiture de fonction par un forfait mobilité. Le budget de la voiture de fonction est converti en cagnotte utilisable chez Toosla. Ce dispositif a été conçu dans une approche "gagnant-gagnant" pour les entreprises et leurs collaborateurs. Il allège les entreprises de la gestion de leur parc automobile et réduit les coûts associés (personnels dédiés, frais d'entretien, etc.). Il donne en même temps aux collaborateurs éligibles l'accès à tout le parc Toosla 24h sur 24 et 7 jours sur 7, à travers l'application grâce à un profil utilisateur spécifique. Ils bénéficient ainsi de la même qualité de service client que les utilisateurs particuliers et des services complémentaires inclus. Avec plus de 18 modèles de voitures proposés allant de la citadine au SUV, ils disposent par ailleurs d'un large choix et d'une offre adaptée à leurs besoins du moment.

L'expérimentation se déroule actuellement avec deux entreprises de la région parisienne et concerne plus de 100 collaborateurs.

Ce volet BtoB permettra à la société, à compter de 2023, de bénéficier de revenus complémentaires et récurrents notamment sur les mois où l'activité est traditionnellement plus réduite et de faire connaitre l'application à de nouvelles populations.