(Boursier.com) — Toosla lance une augmentation de capital pour soutenir son plan de développement. Cette levée de fonds porte au moins sur 3 millions d'euros s'adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers via la plateforme PrimaryBid.

Le prix des actions nouvelles est de 2,35 euros par action.

Le clôture de l'opération est fixée au 10 mars, avant l'ouverture des marchés d'Euronext à Paris

Eric Poncin, Président directeur général de Toosla, explique : "Après avoir réalisé une croissance de près de 90% et un chiffre d'affaires de 7,7 ME en 2022, Toosla poursuit sa dynamique de fort développement. Pour 2023, tous les voyants sont au vert : la demande de nos clients est solide, nous avons sécurisé le doublement de notre flotte et finalisons nos discussions avec nos partenaires bancaires pour assurer nos besoins en financement de l'année. L'augmentation de capital lancée aujourd'hui est la dernière brique nécessaire pour lancer pleinement ce nouvel exercice. Elle nous permettra de renforcer nos fonds propres pour accéder aux financements envisagés et ainsi poursuivre le cycle de croissance de Toosla".

Les fonds levés permettront à Toosla de répondre à la forte demande client et d'accompagner ses ambitions de croissance.

Pour 2023, Toosla a sécurisé auprès de ses partenaires constructeurs dès le mois de février le doublement de sa flotte par rapport à 2022 avec un pic prévu en haute saison à 1.200 voitures. Forte de ses bonnes relations avec ses partenaires bancaires, Toosla finalise actuellement une ligne d'emprunt de 15 ME immédiatement mobilisable qui lui permettra de couvrir l'ensemble de ses besoins en financement de l'année. Les financements bancaires étant traditionnellement limités à 80% du besoin financier identifié, l'opération est ainsi destinée à renforcer les fonds propres de la Société à hauteur de 20% de ce nouveau financement.

Toosla précise acquérir l'ensemble de ses voitures via des contrats de "Buy-Back" avec les constructeurs. Elle négocie dès l'achat des véhicules leur prix de reprise par les constructeurs minimisant ainsi leurs coûts de détention et les risques associés liés à la revente.

Rappelons que l'action Toosla est actuellement sur un cours de 2,59 euros.