Toosla : lance son Club d'actionnaires

(Boursier.com) — Toosla annonce le lancement de son Club des actionnaires, ouvert à tout actionnaire individuel détenant au moins 1 action de la société.

Dès 1 action, le Club permet aux actionnaires de recevoir l'information de Toosla en temps réel : communiqués de presse financiers et institutionnels relatifs à la stratégie, lettres aux actionnaires, rapports annuels etc. Conformément à la démarche de communication responsable de l'entreprise, le Club des actionnaires Toosla s'attache à privilégier les échanges électroniques pour l'envoi de ces documents. Les actionnaires pourront aussi échanger avec les dirigeants, à l'occasion de réunions d'informations (webinaires, etc.).

Dès 70 actions, le Club propose des avantages exclusifs comme une réduction sur les locations Toosla ou encore des invitations à des événements (places limitées).

A partir de 700 actions, le Club offre aux actionnaires le service Premium MyToosla. Les actionnaires pourront ainsi bénéficier gratuitement de la livraison et la reprise gratuites de leur location Toosla à leur domicile, et pourront enrichir leur location de nombreuses options sans supplément.

L'adhésion au Club des actionnaires est gratuite. Les actionnaires remplissant les conditions d'adhésion et souhaitant adhérer au Club, doivent compléter le formulaire d'adhésion et envoyer leur attestation de détentions d'actions Toosla datant de moins d'un mois.

Le 1er rendez-vous est fixé au 6 mars. A l'occasion de la publication de son chiffre d'affaires 2022, Toosla tiendra à 18h une visioconférence ouverte à tous les investisseurs particuliers actuels ou potentiels de Toosla. A cette occasion, un temps sera réservé aux questions des actionnaires membres du Club. Cette visioconférence aura pour objectif de détailler les performances commerciales, les faits marquants de l'année 2022 et les perspectives de développement mais aussi de répondre, dans la mesure du possible et dans le respect des règles de communication financière des sociétés cotées, aux questions des actionnaires.