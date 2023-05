Toosla : lance à grande échelle le compte mobilité pour professionnels

(Boursier.com) — Toosla lance à grande échelle son compte mobilité pour professionnels en proposant une nouvelle approche de la voiture de fonction, plus flexible pour les entreprises et leurs collaborateurs.

L'offre BtoB 'Compte mobilité' de Toosla vise à remplacer la traditionnelle voiture de fonction par un forfait mobilité. Le budget de la voiture de fonction est converti en cagnotte utilisable chez Toosla. Ce dispositif a été conçu dans une approche "gagnant-gagnant" pour les entreprises et leurs collaborateurs. Il allège les entreprises de la gestion de leur parc automobile et réduit les coûts associés : personnels dédiés, frais d'entretien, frais d'assurance etc.. Il donne en même temps aux collaborateurs éligibles l'accès à tout le parc Toosla 24h sur 24 et 7 jours sur 7.

Le marché visé est évalué à 50.000 véhicules en région parisienne. Cette nouvelle offre doit participer à la croissance et à la rentabilité de Toosla dans les prochaines années. Elle s'inscrit dans sa "volonté de révolutionner la mobilité".